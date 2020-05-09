Як в Україні відзначають 9 травня: головне

9 травня в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Через карантин уряд скасував усі масові заходи і традиційні церемонії до 75-ї річниці свята. Детально про те, як проходять урочистості 9 травня в умовах карантинних обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

9 травня без покладання квітів і масових акцій

Святкування Дня перемоги в цьому році співпало з періодом карантину через спалах коронавірусу. В Кабміні прийняли рішення про скасування всіх масових заходів 9 травня, щоб не ризикувати здоров'ям громадян.

У зв'язку з високим рівнем захворюваності COVID-19 в країні, ювілейна дата перемоги у Другій світовій війні пройде без парадів, масових церемоній покладання квітів та акцій біля меморіалів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до керівників обласних держадміністрацій з дорученням забезпечити вшанування ветеранів Другої світової війни в індивідуальному порядку.

День перемоги в Києві: посилені патрулі і перекриття доріг

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що в рамках карантину, святкування 9 травня відбудеться в новому форматі. Тому у вихідні дні 9-11 травня в столиці обмежено проведення усіх масових заходів.

На День перемоги у Другій світовій війні в Києві посилено патрулювання. За дотриманням карантину будуть стежити співробітники правоохоронних органів.

У Нацполіціі також нагадали про відповідальність за використання символіки тоталітарного режиму. Носіння "георгіївських стрічок" та інших комуністичних символів карається штрафом до 5,1 тис. грн.

За повідомленням прес-служби МВС України, 9 травня в Парку Вічної Слави планується урочиста акція. Для виключення провокацій місце проведення заходу попередньо перевірять кінологи і вибухотехніки, а всі відвідувачі повинні будуть пройти огляд на спеціальних пропускних пунктах.

У зв'язку із запланованою акцією з нагоди Дня перемоги, з 00:00 9 травня в Києві перекриті п'ять вулиць і обмежена можливість паркування особистих авто на даних ділянках:

пл. Арсенальна;

вул. Івана Мазепи (від пл. Арсенальній до пл. Слави);

вул. Лаврська (від пл.Слави до вул. Цитадельної);

ал. Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до пл. Слави).

вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандівської до вул. Лаврської).

Посилення карантину в регіонах на 9 травня

У Житомирській області на вихідні з 9 по 11 травня посилили карантинний режим. Зокрема, заборонено пересування і перебування громадян в громадських місцях. Також посилені патрулі Нацгвардії і Нацполіціі.

У Дніпрі святкування Дня перемоги у Другій світовій війні відбудеться в режимі онлайн. Міський голова Борис Філатов у себе в Facebook повідомив, що пам'ять ветеранів вшанують під час онлайн-марафону в ефірі місцевого ТБ, а також заплановане лазерне шоу з проекцією на будівлю міськради.

У Вінницькій області святкування Дня перемоги проходять дистанційно. Онлайн-заходи, флешмоби та пам'ятні акції організували міські школи мистецтв, музей історії, бібліотека. Покладання квітів до Меморіалу Слави у Вінниці пройшло без масового скупчення людей, в церемонії взяли участь тільки міський голова і керівник ОДА.

У Запорізькій області 9-11 травня громадський транспорт буде працювати з обмеженнями - лише в години пік з 05:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00. На ділянках автомобільних доріг, що ведуть до Азовського моря, встановлені додаткові КПП (проїзд громадян з інших областей обмежать).