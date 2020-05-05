В Киеве не будут проводить массовые мероприятия 8-9 мая

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко отметил, что в этом году формат празднования будет другим

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8-9 мая в связи с ограничениями массовых мероприятий в столице в рамках карантина их проводить не будут. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, формат празднования будет другим.

"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий в столице, их проводить в столице не будут... В этом году формат, к сожалению, будет другим", - заявил мэр.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, скорее всего, продлят и после 22 мая, но со следующими этапами послаблений. Шмыгаль отметил, что Кабмин опирается на данные ВОЗ.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая. Вместе с тем был принят ряд послаблений карантина, который пообещали опубликовать в течение двух дней.

Подчеркнем, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство не может 11 мая отменить карантинные мероприятия в Украине. По его словам, в таком случае в Украине может быть до 100 тысяч смертей от коронавируса COVID-19.