Украина не будет проводить массовые мероприятия 8-9 мая из-за карантина

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По словам Дениса Шмыгаля, такое решение приняли, чтобы не рисковать здоровьем граждан

В связи с карантином в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - отметил Шмыгаль.

Премьер также обратился к руководителям областных госадминистраций "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальное отмечание ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - еще раз подчеркнул Шмыгаль.

Ранее от проведения массовых акций 8 и 9 мая отказались в Киеве. По словам мэра столицы Виталия Кличко, формат отмечания 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне будет другим. Деталей Кличко не уточнил.

На данный момент в Украине запрещены массовые собрания в связи с карантином. С 11 мая некоторые ограничения будут сняты. Среди прочего, украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.