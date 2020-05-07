Полиция усилит контроль за соблюдением карантина 9 мая в Киеве

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

9 мая в столице запланировано проведение акции в парке Вечной славы

В Киеве правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина во время акций 9 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, 9 мая в столице запланировано проведение акции в парке Вечной славы. Учитывая карантинные ограничения, в столице будет работать ситуационный центр МВД. С его помощью полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", - заявил Крищенко.

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты. Нарушителям грозит штраф до 5 100 грн или административный арест сроком до 15 суток. Также привлекать к ответственности будут нарушителей карантина.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций", - резюмировал Крищенко.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса власти Киева отказалась от проведения официальных массовых акций 8 и 9 мая. По словам мэра столицы Виталия Кличко, формат празднования 75-летия со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне будет другим. Деталей Кличко не уточнил.

Об отказе проведение акций 9 мая также заявили в Кабинете министров.