Как проходит день тишины перед выборами в Раду: главное

Иллюстративное фото (УНИАН)

За сутки до выборов прекращается любая агитация

В ночь на субботу 20 июля в Украине начался день тишины перед выборами в Раду 2019, когда запрещены все агитационные мероприятия. Как проходит день до голосования, какие нарушения избирательного процесса фиксируются в регионах - в материале РБК-Украина.

День тишины 20 июля: агитация запрещена

Любая политическая реклама и агитация накануне парламентских выборов является незаконной. День тишины объявляется с 00:00 часов последней субботы перед выборами.

В полночь 20 июля 2019 начинают действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, публичные встречи с избирателями, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, политическая реклама на ТВ и в сети, распространение печатных материалов, установка носителей внешней рекламы с призывом голосования и агитационных палаток в общественных местах.

Незаконными также являются развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования при поддержке кандидатов.

Помимо этого, в день тишины запрещается обнародование результатов предвыборных рейтингов и социологических исследований электоральных симпатий избирателей.

За нарушение дня тишины законодательством Украины предусматривается административная ответственность.

Кандидаты на парламентских выборах 2019

Выборы в Верховную раду Украины проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половина состава парламента избирается по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе. Вторую половину народных депутатов избирают в одномандатных округах.

Для участия на выборах в Раду 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 22 политические партии, по спискам которых баллотируются 2747 кандидатов:

"Оппозиционный блок".

"Сила и честь".

Всеукраинское объединение "Батькивщина".

"Патриот".

"Сила людей".

"Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Партия зеленых Украины".

"Всеукраинское объединение "Факел".

Объединение "Самопомич".

"Европейская солидарность".

"Украинская стратегия Гройсмана".

"Громадянська позиция".

"Социальная справедливость".

"Слуга народа".

"Сила права".

"Радикальная партия Ляшка".

"Партия Шария".

"Голос".

Политическая партия "Незалежнисть".

"Аграрная партия Украины".

Всеукраинское объединение "Свобода".

"Рух новых сил Михаила Саакашвили".

В одномандатных избирательных округах примут участие в выборах 3083 кандидата. 1405 из них баллотируются от политических партий, а 1678 человек идут на выборы как самовыдвиженцы.