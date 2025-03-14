Прогріло до +25. В яких містах України березень встановив температурні рекорди (карта)

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснювала, що з суботи, 15 березня, очікується відчутне зниження температури повітря. А вже в неділю, 16 березня, похолоднішає у більшості областей (хоча дещо тепліше може бути на півдні та сході країни).

"На вихідних відчуємо вже більш прохолодну погоду. Але, зважаючи на те, що зараз у нас температурний фон на 4-9 градусів вищий за кліматичну норму, то якраз ось ті показники (які будуть після 15 березня), в принципі будуть близькими до кліматичної норми березня", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що вдень буде все одно переважно плюсова температура, хоча вже й не така інтенсивна. Проте вночі температура може подекуди опускатися до нуля (місцями може бути навіть невеликий мінус).

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