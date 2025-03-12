Два температурних рекорди в Києві та ще 12 - по Україні: в яких областях найтепліше

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 12 містах України у різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 16 квітня", - уточнили експерти геофізичної обсерваторії.

Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці України (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ"), впродовж 11 березня було зафіксовано цілих два рекорди температури повітря:

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в 13 містах:

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж вівторка, 11 березня 2025 року.

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