Два температурних рекорди в Києві та ще 12 - по Україні: в яких областях найтепліше
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 12 містах України у різних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
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Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж вівторка, 11 березня 2025 року.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в 13 містах:
- у Чернівцях - 21,6°C;
- у Вінниці - 21,0°C;
- в Івано-Франківську - 20,9°C;
- у Сімферополі - 20,5°C;
- у Києві - 19,7°C;
- у Житомирі - 19,3°C;
- у Хмельницькому - 19,3°C;
- у Тернополі - 19,2°C;
- у Запоріжжі - 18,5°C;
- у Рівному - 18,1°C;
- у Луцьку - 17,6°C;
- у Львові - 17,1°C
- у Кропивницькому - 16,2°C.
Температурні рекорди в Україні 11 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці України (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ"), впродовж 11 березня було зафіксовано цілих два рекорди температури повітря:
- максимальна температура повітря після полудня досягла 19,7°C (що на 2,8°C вище, ніж у 1914 році);
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та склала 10,5°C (що перевищило попередній рекордний показник 1914 року на 0,4°C, а кліматичну норму - на 8,5°C).
"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 16 квітня", - уточнили експерти геофізичної обсерваторії.
Температурні рекорди в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
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