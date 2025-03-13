У 10 містах України зафіксували нові температурні рекорди: де найтепліше (карта)
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про нові температурні рекорди. Їх зафіксували у Києві та ще 9 містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Де саме в Україні зафіксували температурні рекорди
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж середи, 12 березня 2025 року.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в 10 містах:
- у Запоріжжі - 21,3°C;
- у Миколаєві - 20,6°C;
- у Чернівцях - 20,4°C;
- у Дніпрі - 19,6°C;
- у Сімферополі - 19,5°C;
- у Кропивницькому - 19,0°C;
- у Херсоні - 18,5°C;
- у Харкові - 17,5°C;
- у Полтаві - 16,7°C;
- у Вінниці - 16,4°C.
Температурні рекорди в Україні 12 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці України (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ"), впродовж 12 березня було зафіксовано два рекорди:
- мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,4°С (що на 1,8°C вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2015 року);
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 10,5°C (що перевищило попередній рекордний показник 2020 року на 1,3°C, а кліматичну норму - на 8,2°C).
Нові температурні рекорди в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
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