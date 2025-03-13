ua en ru
Чт, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У 10 містах України зафіксували нові температурні рекорди: де найтепліше (карта)

Четвер 13 березня 2025 14:14
UA EN RU
У 10 містах України зафіксували нові температурні рекорди: де найтепліше (карта) Березень продовжує встановлювати температурні рекорди у різних регіонах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про нові температурні рекорди. Їх зафіксували у Києві та ще 9 містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Де саме в Україні зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж середи, 12 березня 2025 року.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в 10 містах:

  • у Запоріжжі - 21,3°C;
  • у Миколаєві - 20,6°C;
  • у Чернівцях - 20,4°C;
  • у Дніпрі - 19,6°C;
  • у Сімферополі - 19,5°C;
  • у Кропивницькому - 19,0°C;
  • у Херсоні - 18,5°C;
  • у Харкові - 17,5°C;
  • у Полтаві - 16,7°C;
  • у Вінниці - 16,4°C.

У 10 містах України зафіксували нові температурні рекорди: де найтепліше (карта)Температурні рекорди в Україні 12 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці України (згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ"), впродовж 12 березня було зафіксовано два рекорди:

  • мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,4°С (що на 1,8°C вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2015 року);
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 10,5°C (що перевищило попередній рекордний показник 2020 року на 1,3°C, а кліматичну норму - на 8,2°C).

У 10 містах України зафіксували нові температурні рекорди: де найтепліше (карта)Нові температурні рекорди в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насуваються дощі та коли у березні прийде похолодання.

Читайте також, чи можливі в Україні руйнівні урагани.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода в Україні Гідрометцентр Рекорди
NEWS
Kill-зона. Чому РФ каже про "прорив кордону" в Сумській області й що там відбувається
Kill-зона. Чому РФ каже про "прорив кордону" в Сумській області й що там відбувається
DAILY
Психолог 3 ОШБр Ганна Денисова: За класними штурмами криється невимовний біль та втрата здоров’я
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Психолог 3 ОШБр Ганна Денисова: За класними штурмами криється невимовний біль та втрата здоров’я