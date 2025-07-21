Прогріє до +36: де і коли в Україні буде найспекотніше (карта)

Найближчим часом погода у деяких областях України може бути з короткочасними дощами та місцями - навіть з грозами. Водночас температура повітря у певних містах підніметься вже до +36 градусів за Цельсієм.

Докладніше про те, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Україні до кінця тижня

Впродовж вівторка, 22 липня, на більшій частині території України переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Місцями ймовірні короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.

Найпрохолодніше буде у деяких західних областях, де стовпчики термометрів вдень підніматимуться до 23-25°C.

Тим часом у місті Первомайськ Миколаївської області прогнозують 34-36°C.

У Києві ж в цей день очікується близько 28-30 градусів тепла.

Прогноз погоди на 22 липня (карта: meteo.gov.ua)

У середу, 23 липня, у більшості областей України прогнозують мінливу хмарність і суху погоду без опадів.

Короткочасний дощ ймовірний місцями у Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Температура повітря у більшості західних областей вдень підніметься до 24-26°C. У Львові та Чернівцях прогнозують 25-27°C, а в Ужгороді - навіть 27-28°C.

У Києві в цей день очікується 25-27 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 23 липня (карта: meteo.gov.ua)

Впродовж четверга, 24 липня, найменші значення денної температури ймовірні у деяких західних і північних областях - близько 25-27°C.

Тим часом до +36°C обіцяють у Запоріжжі, в Миколаєві, в Херсоні та у Сімферополі.

У Києві температура повітря вдень підніметься до 26-28°C.

При цьому погода по всій Україні переважатиме з невеликою хмарністю та без опадів.

Прогноз погоди на 24 липня (карта: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 25 липня, на заході України погода знову буде хмарною з проясненнями. Місцями ймовірний короткочасний дощ.

Температура повітря вдень в середньому - від 26 до 28 градусів тепла.

Найспекотніше при цьому - до +34 може бути на півдні.

У Києві синоптики прогнозують 27-29°C.

Прогноз погоди на 25 липня (карта: meteo.gov.ua)

Впродовж суботи, 26 липня, температура повітря у більшості областей на заході може знизитись до 24-26°C (найтепліше залишатиметься в Ужгороді та Чернівцях).

У Києві ситуація практично не зміниться. Там прогнозують мінливу хмарність (без опадів) і денну температуру повітря 27-29°C.

Найспекотніше буде знову у Первомайську Миколаївської області - до 35°C.

Прогноз погоди на 26 липня (карта: meteo.gov.ua)