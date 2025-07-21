Прогреет до +36: где и когда в Украине будет жарче всего (карта)

В ближайшее время погода в некоторых областях Украины может быть с кратковременными дождями и местами - даже с грозами. В то же время температура воздуха в определенных городах поднимется уже до +36 градусов по Цельсию.

Подробнее о том, что будет с погодой в Украине на протяжении этой недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с погодой в Украине до конца недели

В течение вторника, 22 июля, на большей части территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Местами вероятны кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.

Прохладнее всего будет в некоторых западных областях, где столбики термометров днем будут подниматься до 23-25°C.

Между тем в городе Первомайск Николаевской области прогнозируют 34-36°C.

В Киеве же в этот день ожидается около 28-30 градусов тепла.

Прогноз погоды на 22 июля (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 23 июля, в большинстве областей Украины прогнозируют переменную облачность и сухую погоду без осадков.

Кратковременный дождь вероятен местами в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Температура воздуха в большинстве западных областей днем поднимется до 24-26°C. Во Львове и Черновцах прогнозируют 25-27°C, а в Ужгороде - даже 27-28°C.

В Киеве в этот день ожидается 25-27 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 23 июля (карта: meteo.gov.ua)

В течение четверга, 24 июля, наименьшие значения дневной температуры вероятны в некоторых западных и северных областях - около 25-27°C.

Между тем до +36°C обещают в Запорожье, в Николаеве, в Херсоне и в Симферополе.

В Киеве температура воздуха днем поднимется до 26-28°C.

При этом погода по всей Украине будет преобладать с небольшой облачностью и без осадков.

Прогноз погоды на 24 июля (карта: meteo.gov.ua)

В пятницу, 25 июля, на западе Украины погода снова будет облачной с прояснениями. Местами вероятен кратковременный дождь.

Температура воздуха днем в среднем - от 26 до 28 градусов тепла.

Жарче всего при этом - до +34 может быть на юге.

В Киеве синоптики прогнозируют 27-29°C.

Прогноз погоды на 25 июля (карта: meteo.gov.ua)

В течение субботы, 26 июля, температура воздуха в большинстве областей на западе может снизиться до 24-26°C (теплее всего будет оставаться в Ужгороде и Черновцах).

В Киеве ситуация практически не изменится. Там прогнозируют переменную облачность (без осадков) и дневную температуру воздуха 27-29°C.

Жарче всего будет снова в Первомайске Николаевской области - до 35°C.

Прогноз погоды на 26 июля (карта: meteo.gov.ua)