Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)

На этой неделе погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой. Температура воздуха в некоторых городах в начале июля может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные , опубликованные Украинским гидрометеорологическим центром.

Прогноз погоды на первый день июля

Согласно информации УкрГМЦ, в течение вторника, 1 июля, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями. Осадки (небольшой кратковременный дождь) вероятны местами лишь на северо-востоке.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северо-восточной части страны местами могут быть порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью - 10-15°C (в южной части - до 18°C, в Карпатах - 5-10°C);

днем 18-23°C (на юге страны и Закарпатье - до 27°C, в Карпатах - 14-19°C).

Прогноз УкрГМЦ на 1 июля в Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине будет теплее всего 2 июля

В течение среды, 2 июля, самой теплой в Украине может стать Закарпатская область.

Прогноз погоды на 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

Дневная температура воздуха там может подняться уже до +31°C:

в городе Ужгород;

в поселке Великий Березный;

в селе Нижние Ворота;

в городе Береговое;

в городе Хуст.

Где может быть теплее всего в течение 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах может быть жарко 3 июля

В течение четверга, 3 июля, по-настоящему летняя погода "накроет" большинство областей Украины. Температура воздуха может пересечь отметку в +30 градусов по Цельсию в разных городах:

в Ужгороде - 31-33°C;

в Ивано-Франковске, в Черновцах, во Львове, в Луцке, в Тернополе, в Виннице - 30-32°C;

в Ровно, в Хмельницком, в Житомире, в Чернигове, в Николаеве, в Херсоне, в Кропивницком - 29-31°C.

В Киеве и в Умани ожидается тем временем около 28-30 градусов тепла.

Прогноз погоды на 3 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах 4 июля ждать до +35 градусов тепла

В конце рабочей недели - в течение пятницы, 4 июля - в некоторых западных и северных областях вероятен местами кратковременный небольшой дождь.

Между тем температура воздуха в определенных городах может прогреться до жарких +35 градусов:

в Ужгороде;

в Береговом;

в Хусте;

в Коломые;

в Первомайске;

в Запорожье;

в Кривом Роге;

в Одессе;

в Черноморске;

в Николаеве;

в Херсоне;

в Симферополе.

В Киеве ожидается при этом:

ночью - 18-20°C;

днем - от 31 до 33 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 4 июля (карта: meteo.gov.ua)