ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)

Понедельник 30 июня 2025 15:52
UA EN RU
Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта) На некоторые города Украины надвигается жара (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На этой неделе погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой. Температура воздуха в некоторых городах в начале июля может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные Украинским гидрометеорологическим центром.

Прогноз погоды на первый день июля

Согласно информации УкрГМЦ, в течение вторника, 1 июля, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями. Осадки (небольшой кратковременный дождь) вероятны местами лишь на северо-востоке.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северо-восточной части страны местами могут быть порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью - 10-15°C (в южной части - до 18°C, в Карпатах - 5-10°C);
  • днем 18-23°C (на юге страны и Закарпатье - до 27°C, в Карпатах - 14-19°C).

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Прогноз УкрГМЦ на 1 июля в Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине будет теплее всего 2 июля

В течение среды, 2 июля, самой теплой в Украине может стать Закарпатская область.

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Прогноз погоды на 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

Дневная температура воздуха там может подняться уже до +31°C:

  • в городе Ужгород;
  • в поселке Великий Березный;
  • в селе Нижние Ворота;
  • в городе Береговое;
  • в городе Хуст.

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Где может быть теплее всего в течение 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах может быть жарко 3 июля

В течение четверга, 3 июля, по-настоящему летняя погода "накроет" большинство областей Украины. Температура воздуха может пересечь отметку в +30 градусов по Цельсию в разных городах:

  • в Ужгороде - 31-33°C;
  • в Ивано-Франковске, в Черновцах, во Львове, в Луцке, в Тернополе, в Виннице - 30-32°C;
  • в Ровно, в Хмельницком, в Житомире, в Чернигове, в Николаеве, в Херсоне, в Кропивницком - 29-31°C.

В Киеве и в Умани ожидается тем временем около 28-30 градусов тепла.

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Прогноз погоды на 3 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах 4 июля ждать до +35 градусов тепла

В конце рабочей недели - в течение пятницы, 4 июля - в некоторых западных и северных областях вероятен местами кратковременный небольшой дождь.

Между тем температура воздуха в определенных городах может прогреться до жарких +35 градусов:

  • в Ужгороде;
  • в Береговом;
  • в Хусте;
  • в Коломые;
  • в Первомайске;
  • в Запорожье;
  • в Кривом Роге;
  • в Одессе;
  • в Черноморске;
  • в Николаеве;
  • в Херсоне;
  • в Симферополе.

В Киеве ожидается при этом:

  • ночью - 18-20°C;
  • днем - от 31 до 33 градусов выше нуля.

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)Прогноз погоды на 4 июля (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, что известно о климатической характеристике июля в Украине в целом и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу