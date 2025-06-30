Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)
На этой неделе погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой. Температура воздуха в некоторых городах в начале июля может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные Украинским гидрометеорологическим центром.
Прогноз погоды на первый день июля
Согласно информации УкрГМЦ, в течение вторника, 1 июля, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями. Осадки (небольшой кратковременный дождь) вероятны местами лишь на северо-востоке.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северо-восточной части страны местами могут быть порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью - 10-15°C (в южной части - до 18°C, в Карпатах - 5-10°C);
- днем 18-23°C (на юге страны и Закарпатье - до 27°C, в Карпатах - 14-19°C).
Прогноз УкрГМЦ на 1 июля в Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где в Украине будет теплее всего 2 июля
В течение среды, 2 июля, самой теплой в Украине может стать Закарпатская область.
Прогноз погоды на 2 июля (карта: meteo.gov.ua)
Дневная температура воздуха там может подняться уже до +31°C:
- в городе Ужгород;
- в поселке Великий Березный;
- в селе Нижние Ворота;
- в городе Береговое;
- в городе Хуст.
Где может быть теплее всего в течение 2 июля (карта: meteo.gov.ua)
В каких городах может быть жарко 3 июля
В течение четверга, 3 июля, по-настоящему летняя погода "накроет" большинство областей Украины. Температура воздуха может пересечь отметку в +30 градусов по Цельсию в разных городах:
- в Ужгороде - 31-33°C;
- в Ивано-Франковске, в Черновцах, во Львове, в Луцке, в Тернополе, в Виннице - 30-32°C;
- в Ровно, в Хмельницком, в Житомире, в Чернигове, в Николаеве, в Херсоне, в Кропивницком - 29-31°C.
В Киеве и в Умани ожидается тем временем около 28-30 градусов тепла.
Прогноз погоды на 3 июля (карта: meteo.gov.ua)
В каких городах 4 июля ждать до +35 градусов тепла
В конце рабочей недели - в течение пятницы, 4 июля - в некоторых западных и северных областях вероятен местами кратковременный небольшой дождь.
Между тем температура воздуха в определенных городах может прогреться до жарких +35 градусов:
- в Ужгороде;
- в Береговом;
- в Хусте;
- в Коломые;
- в Первомайске;
- в Запорожье;
- в Кривом Роге;
- в Одессе;
- в Черноморске;
- в Николаеве;
- в Херсоне;
- в Симферополе.
В Киеве ожидается при этом:
- ночью - 18-20°C;
- днем - от 31 до 33 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 4 июля (карта: meteo.gov.ua)
Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.
Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
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