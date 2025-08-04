Прогріє до +34: синоптик попередила, де завтра буде спека й куди прийдуть дощі

Завтра - у вівторок, 5 серпня - погода в Україні може бути дещо "контрастною", хоча переважатиме суха повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра чекати найбільшої спеки

Згідно з інформацією експерта, в цілому впродовж завтрашнього дня температура повітря в Україні становитиме близько 24-29 градусів за Цельсієм.

Тим часом у південній частині країни прогнозують спеку - 30-34°C.

Діденко зауважила, що виходячи з прогностичної карти "окремі зальотні спекотні +30 дістануться":

Дніпропетровській області;

Кропивницькому "з районами";

частково - Полтавській області.

Градація температурних значень в Україні 5 серпня (карта: facebook.com/tala.didenko)

В які області й коли саме прийдуть дощі

Очікується, що дощі вже найближчої ночі пройдуть у західних областях України. Подекуди - з грозами.

Вдень, за словами синоптика, локальні опади ймовірні:

у Карпатах;

у Житомирській області;

у Вінницькій області.

"Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса", - наголосила експерт.

Вона зауважила також, що у Києві впродовж вівторка буде сухо, сонячно та до +29°C.

У середу, 6 серпня, дощів може стати більше:

на заході України;

на півночі України;

у центрі України.

При цьому південь і схід, згідно з інформацією Діденко, "належатимуть сухій погоді".

"Ночі вже відчуваються, як серпневі, повітря свіжішає", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)