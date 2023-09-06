ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прогріє до +30 і без дощів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Середа 06 вересня 2023 07:00
UA EN RU
Прогріє до +30 і без дощів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 6 вересня буде теплою. Температура підніметься до +30 градусів, а опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°. У південній частині вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с.

Прогріє до +30 і без дощів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі очікується на рівні 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Прогріє до +30 і без дощів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Температурні рекорди

Цьогорічне літо у Києві було одним із найтепліших в історії. Протягом трьох місяців було оновлено 13 рекордів. Середня температура повітря склала +21,6 градусів, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: виникло кілька пожеж, є загиблий
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: виникло кілька пожеж, є загиблий
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту