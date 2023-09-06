Прогреет до +30 и без дождей: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 сентября будет теплой. Температура поднимется до +30 градусов, а осадки не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура ночью 9-14°, днем 22-27°. В южной части ночью 14-19°, днем 25-30°.

Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью ожидается на уровне 12-14 °, днем 24-26 °; по области ночью 9-14°, днем 22-27°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температурные рекорды

В этом году лето в Киеве было одним из самых теплых в истории. В течение трех месяцев было обновлено 13 рекордов. Средняя температура воздуха составила +21,6 градуса, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму.

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