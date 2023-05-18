Прогріє до +26, але місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 19 травня, в Україні здебільшого без опадів. Лише у західних та південних областях можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних регіонах, вдень і в південній частині місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.
Температура вночі 10-15°, у західних регіонах 7-12°. Вдень 21-26°, на крайньому заході країни подекуди 17-20°.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Київській області
В області без опадів.
Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°. У Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Як повідомляло РБК-Україна, протягом наступних 5 років світ може перетнути критичну межу температури.
Додамо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше у порівнянні з глобальним показником.
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