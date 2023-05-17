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Світ протягом наступних п'яти років може перетнути критичну межу температури

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Середа 17 травня 2023 16:14
Світ протягом наступних п'яти років може перетнути критичну межу температури Фото: світ може перетнути критичну межу температури (flickr com worldbank2)
Автор: Каріна Левицька

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз світ, швидше за все, вперше перевищить потепління більш як на градус Цельсія над доіндустріальним рівнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У ВМО зауважили, що порушення в 1,5 градуса може бути лише тимчасовим. Але це означатиме, що світ перетнув критичний кліматичний поріг та стане сигналом про те, як швидко зміна клімату прискорюється.

У міру різкого підвищення температури існує 98% ймовірність того, що принаймні один із наступних п’яти років та й п’ятирічний період загалом будуть найтеплішими за всю історію спостережень.

В зв'язку з цим у Паризькій кліматичній угоді країни зобов’язалися обмежити глобальне потепління значно нижче 2 градусів порівняно з доіндустріальними температурами.

Вчені вважають потепління на 1,5 градуса є ключовою переломною точкою, після якої ймовірність екстремальних повеней, посухи, лісових пожеж і нестачі їжі може різко зрости.

"Цей звіт не означає, що ми назавжди перевищимо рівень 1,5 градуса за Цельсієм, визначений Паризькою угодою, яка стосується тривалого потепління протягом багатьох років. Проте ВМО б’є на сполох, що ми будемо тимчасово перевищувати рівень 1,5 градуса за Цельсієм на тимчасовій основі все частіше", - заявив генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Поточний найспекотніший рік за всю історію спостережень - 2016 рік, який послідував за дуже сильною подією Ель-Ніньо. Ель-Ніньо, як правило, підвищує температуру наступного року після свого розвитку, що може зробити 2024 рік найспекотнішим роком в історії.

"Очікується, що в найближчі місяці почнеться потепління Ель-Ніньо, і це в поєднанні зі зміною клімату, спричиненою діяльністю людини, підштовхне глобальні температури до незвіданої території. Це матиме далекосяжні наслідки для здоров’я, продовольчої безпеки, управління водними ресурсами та навколишнього середовища. Ми повинні бути готові", - сказав Таалас.

Нагадаємо, ми вже писали, що вчені занепокоєні потеплінням Світового океану, адже це може призвести до глобального потепління.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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