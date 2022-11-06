В Європі теплішає швидше ніж будь-де. ООН зафіксувала найгарячіші роки в історії

Останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом. Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН .

За даними авторів доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) "Стан глобального клімату у 2022 році", глобальному підвищенню температури сприяла висхідна динаміка концентрації парникових газів. Вони вказують, що екстремальне зростання температури, посухи та повені торкнулися цьогоріч мільйонів людей і принесли мільярди доларів збитків.

Спричинені потеплінням кліматичні зміни, наприклад, у 2021 році призвели в Європі до загибелі сотень людей, а їх наслідки вплинули на життя понад півмільйона європейців. За оцінками експертів, економікам країн єврозони було заподіяно збитків на суму понад 50 млрд доларів США.

"За період із 1991-го до 2021 року температура в європейських країнах підвищувалася із середньою швидкістю близько половини градуса за десятиліття. Через це з 1997-го до 2021 року льодовики Альп втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані", - зазначають у доповіді експерти.

За прогнозами ВМО та служби ЄС з вивчення клімату Copernicus, число стихійних лих через зміни клімату й надалі зростатиме, причому в Європі швидше, ніж у середньому по планеті.