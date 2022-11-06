В Європі теплішає швидше ніж будь-де. ООН зафіксувала найгарячіші роки в історії
Останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом. Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.
За даними авторів доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) "Стан глобального клімату у 2022 році", глобальному підвищенню температури сприяла висхідна динаміка концентрації парникових газів. Вони вказують, що екстремальне зростання температури, посухи та повені торкнулися цьогоріч мільйонів людей і принесли мільярди доларів збитків.
Спричинені потеплінням кліматичні зміни, наприклад, у 2021 році призвели в Європі до загибелі сотень людей, а їх наслідки вплинули на життя понад півмільйона європейців. За оцінками експертів, економікам країн єврозони було заподіяно збитків на суму понад 50 млрд доларів США.
"За період із 1991-го до 2021 року температура в європейських країнах підвищувалася із середньою швидкістю близько половини градуса за десятиліття. Через це з 1997-го до 2021 року льодовики Альп втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані", - зазначають у доповіді експерти.
За прогнозами ВМО та служби ЄС з вивчення клімату Copernicus, число стихійних лих через зміни клімату й надалі зростатиме, причому в Європі швидше, ніж у середньому по планеті.
Нагадаємо, вчені зробили попередження: глобальне потепління може спровокувати нові пандемії.
Раніше повідомлялось, що делегати кліматичного саміту COP27 домовилися включити до програми обговорення питання про те, чи багаті країни мають компенсувати екологічний тариф бідним країнам як найбільш уразливим до зміни клімату.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.