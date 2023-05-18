Прогреет до +26, но местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра
В пятницу, 19 мая, в Украине в основном без осадков. Только в западных и южных областях возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
В западных регионах, днем и южной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.
Температура ночью 10-15°, в западных регионах 7-12°. Днем 21-26°, на крайнем западе страны 17-20°.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области
В области без осадков.
Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. В Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Как сообщало РБК-Украина, в течение следующих 5 лет мир может пересечь критический предел температуры.
За последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.
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