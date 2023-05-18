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Прогреет до +26, но местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Четверг 18 мая 2023 13:18
Прогреет до +26, но местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 19 мая, в Украине в основном без осадков. Только в западных и южных областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В западных регионах, днем и южной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, в западных регионах 7-12°. Днем 21-26°, на крайнем западе страны 17-20°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогреет до +26, но местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области без осадков.

Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. В Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщало РБК-Украина, в течение следующих 5 лет мир может пересечь критический предел температуры.

За последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

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