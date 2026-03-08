Прогріє до +15, опади не очікується: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 8 березня, буде тепло, місцями повітря прогріється до +15. Водночас опади не прогнозуються.

Погода в Україні Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 7-12° тепла, у Києві вночі 8-10° тепла.