Головна » Життя » Суспільство

Прогріє до +15, опади не очікується: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 08.03.2026 Нд
1 хв
У яких регіонах буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Прогріє до +15, опади не очікується: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 8 березня, буде тепло, місцями повітря прогріється до +15. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.

Прогріє до +15, опади не очікується: якою буде погода в Україні сьогодні

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 7-12° тепла, у Києві вночі 8-10° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

