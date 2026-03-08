Прогреет до +15, осадки не ожидаются: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 8 марта, будет тепло, местами воздух прогреется до +15. При этом осадки не прогнозируются.

Погода в Украине Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 7-12° тепла, в Киеве ночью 8-10° тепла.