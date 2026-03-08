ua en ru
Прогреет до +15, осадки не ожидаются: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 08.03.2026 Вс
1 мин
В каких регионах будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Прогреет до +15, осадки не ожидаются: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 8 марта, будет тепло, местами воздух прогреется до +15. При этом осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла.

Прогреет до +15, осадки не ожидаются: какой будет погода в Украине сегодня

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 7-12° тепла, в Киеве ночью 8-10° тепла.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

