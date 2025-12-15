Прогрес у мирних переговорах щодо України вплинув на світові ціни на золото

Спотове золото подорожчало на 0,2% до 4309,82 долара за унцію (31,1 грам) після зростання більш ніж на 1% раніше в ході сесії. Ф'ючерси на золото в США закрилися з підвищенням на 0,2% до 4335,2 долара за унцію.

"Прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною, схоже, послаблює попит на золото як безпечний актив", - заявив старший аналітик Kitco Metals Джим Вікофф.

Він додав, що золото перебуває під тиском фіксації прибутку та тижневої ліквідації, оскільки деякі трейдери, які раніше купували ф'ючерси, зараз їх продають.

Зазначається, що золото, яке традиційно вважається безпечним активом, зазвичай демонструє хороші результати в періоди геополітичної та економічної нестабільності.