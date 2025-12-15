RU

Прогресс в мирных переговорах по Украине повлиял на мировые цены на золото

Фото: до начала перегоров между США и Украиной золото подскочило в цене на 1% (National Bank Of Ukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

В понедельник, 15 декабря, спотовая цена на золото сократила ранее достигнутый рост на фоне прогресса в переговорах между официальными лицами США и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,2% до 4309,82 доллара за унцию (31,1 грамм) после роста более чем на 1% ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на 0,2% до 4335,2 доллара за унцию.

"Прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной, похоже, ослабляет спрос на золото как безопасный актив", - заявил старший аналитик Kitco Metals Джим Викофф.

Он добавил, что золото находится под давлением фиксации прибыли и недельной ликвидации, поскольку некоторые трейдеры, которые ранее покупали фьючерсы, сейчас их продают.

Отмечается, что золото, которое традиционно считается безопасным активом, обычно демонстрирует хорошие результаты в периоды геополитической и экономической нестабильности.

 

Напомним, мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был обусловлен перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США. По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%.

Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.

Отметим, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.

