Прогресс в мирных переговорах по Украине повлиял на мировые цены на золото

Спотовое золото подорожало на 0,2% до 4309,82 доллара за унцию (31,1 грамм) после роста более чем на 1% ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на 0,2% до 4335,2 доллара за унцию.

"Прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной, похоже, ослабляет спрос на золото как безопасный актив", - заявил старший аналитик Kitco Metals Джим Викофф.

Он добавил, что золото находится под давлением фиксации прибыли и недельной ликвидации, поскольку некоторые трейдеры, которые ранее покупали фьючерсы, сейчас их продают.

Отмечается, что золото, которое традиционно считается безопасным активом, обычно демонстрирует хорошие результаты в периоды геополитической и экономической нестабильности.