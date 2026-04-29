Программу "Скрининг здоровья 40+" обновили: что изменилось для украинцев

Кабинет министров ограничил время использования средств для участия в программе "Скрининг 40+". Подача заявки теперь возможна без привязки к дате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії ".

Отмечается, что украинцам теперь не надо ждать 30 дней после дня рождения.

"Если вам уже исполнилось 40 лет, вы можете самостоятельно подать заявление в несколько кликов через "Дію" или же посетить ближайший ЦПАУ - без привязки к дате", - сказано в заявлении.

"После зачисления средств у вас есть 2 месяца, чтобы воспользоваться услугой в выбранном медучреждении. Если не успеете за это время, средства автоматически вернутся в государственный бюджет", - пояснили в "Дії".

Что такое "Скрининг здоровья 40+".

"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа раннего выявления хронических заболеваний. Базовые обследования помогают:

своевременно выявлять риски болезней;

контролировать состояние здоровья;

предотвращать осложнения.

Программа является бесплатной для украинцев и полностью покрывается государством.

В Украине уже более 1 600 медицинских учреждений предлагают гражданам в возрасте 40+ пройти проактивное профилактическое обследование. Подобные инициативы уже много лет успешно работают в Польше, Великобритании и Литве, позволяя выявлять болезни на ранних этапах, не дожидаясь появления симптомов.