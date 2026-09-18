Воєнні збитки бізнесу: Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економіки України у Telegram.

Наразі фінансову та операційну модель Мінекономіки опрацьовує спільно з:

Ризик понад нього бізнес зможе додатково страхувати на приватному страховому ринку, йдкться у повідомленні.

На базі фонду, кажуть в Мінекономіки, пропонується запровадити механізм First-loss. За ним держава компенсуватиме перший шар воєнних збитків у межах установленого ліміту.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.