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Воєнні збитки бізнесу: Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій

20:09 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Воєнні збитки бізнесу: Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій Фото: "Епіцентр" після російського обстрілу (Getty Images)
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Україна розробляє новий механізм компенсацій воєнних збитків підприємцям. Створюється спеціальний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економіки України у Telegram.

Новий механізм компенсацій бізнесу

Ключовим елементом механізму має стати спеціальний фонд обсягом 3-4 мільярда доларів:

  • близько 1 мільярда доларів - державне фінансування,
  • 2-3 мільярда доларів - кошти міжнародних партнерів.

На базі фонду, кажуть в Мінекономіки, пропонується запровадити механізм First-loss. За ним держава компенсуватиме перший шар воєнних збитків у межах установленого ліміту.

Ризик понад нього бізнес зможе додатково страхувати на приватному страховому ринку, йдкться у повідомленні.

Передбачається:

  • до 10 мільйонів доларів компенсації на одну юридичну особу;
  • участь малого, середнього та великого бізнесу на всій підконтрольній Україні території;
  • покриття будівель, обладнання та інженерних мереж;
  • внесок підприємства за участь у програмі - 2% від обраного ліміту покриття;
  • можливість додаткового страхування ризиків понад державний ліміт.

Наразі фінансову та операційну модель Мінекономіки опрацьовує спільно з:

  • Мінфіном,
  • НБУ,
  • ЕКА,
  • страховим ринком,
  • міжнародними партнерами.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.

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