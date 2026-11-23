Программу компенсаций бизнесу за военные убытки в Украине расширили: условия и лимиты
В Украине расширили программу частичной компенсации убытков бизнесу - на поврежденную или уничтоженную вследствие обстрелов РФ строительную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту в Facebook.
Что теперь охватывает программа компенсаций
Украинцам рассказали, что Кабинет министров расширил программу частичной компенсации ущерба бизнесу - на поврежденную или уничтоженную в результате российских обстрелов строительную технику.
Теперь программа охватывает не только:
- производственные здания;
- склады;
- оборудование.
Получить частичную компенсацию можно также за поврежденные или уничтоженные:
- экскаваторы и погрузчики;
- бульдозеры и дорожные катки;
- асфальтоукладчики;
- бетононасосы и другую специальную технику.
Правительство расширило программу компенсаций бизнесу за военные убытки (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)
Чем важно для бизнеса и громад это изменение
Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник подчеркнул, что бизнес, который несет потери из-за войны и обеспечивает сохранение и восстановление инфраструктуры, не будет оставаться без поддержки государства.
Он напомнил, что после российских ударов нужно быстро:
- восстанавливать движение;
- ремонтировать мосты;
- разбирать завалы;
- защищать критическую инфраструктуру.
Чиновник отметил, что бригады строительных компаний работают и выполняют эти работы под угрозой повторных обстрелов, поэтому "потеря даже одного экскаватора или погрузчика может остановить работы на объекте".
"Именно поэтому мы включили строительную технику в программу компенсации. Это поможет предприятиям покрыть часть убытков и продолжить работы, которых ждет громада", - подчеркнул он.
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Что предусматривает программа компенсации убытков
В Мининфраструктуры сообщили, что в целом программа частичной компенсации убытков бизнесу предусматривает:
- лимит до 30 млн гривен компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество на определенных территориях повышенного риска - сумма компенсации зависит от размера подтвержденного прямого ущерба (лимит действует для одного предприятия за весь период действия программы);
- лимит до 5 млн гривен в год - на частичную компенсацию страхования от военных рисков на всей подконтрольной Украине территории (лимит охватывает все договоры страхования предприятия по программе).
"Компенсация поможет предприятиям частично покрыть убытки и продолжить восстановительные работы", - подытожили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство расширило страхование бизнеса на бензовозы, грузовики и сельхозтехнику.
Кроме того, мы объясняли, какой новый механизм компенсаций военных убытков предпринимателям разрабатывает Украина.
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