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Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 07:30
Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

У Міністерстві фінансів розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Питання суми я не хочу озвучувати, тому що це некоректно. Те, що хочемо ми - це, звичайно, дуже добре. Але більш важливо те, що можуть нам надати. Це питання компромісів, домовленостей і взагалі наявності програми", - зазначив він.

За його словами, поки немає розуміння, що це буде за програма, тому складно сказати, які будуть її умови. Не виключено, що це може бути програма без умов.

"Нам головне, щоб з нами пішли в програму, тому що це не просто про кошти. Це ще й про сигнал взагалі ринку, іншим країнам-донорам, що Україна є надійним партнером", - додав Марченко.

Він також нагадав про ідею перерахування Україні квот спеціальних прав запозичень, розподілених минулого року МВФ між країнами для боротьби з економічними наслідками пандемії. Втім, через певні технічні складнощі, за словами міністра, з точки зору імплементації поки немає реальних кроків.

Нагадаємо, раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко говорив, що сподівається на угоду з МВФ на 15-20 млрд доларів, яка бажано повинна запрацювати вже в листопаді.

Тим часом у президента Володимира Зеленського зазначають, що навіть програма на 5 млрд доларів допоможе переконати іноземних кредиторів у тому, що макроекономічна ситуація в країні під контролем.

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