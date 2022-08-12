Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, - Reuters
Получение кредита в размере 5 млрд долларов от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем.
Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новое финансирование от Международного валютного фонда послужит сигналом для более крупного пакета финансовой помощи в размере 15-20 млрд долларов, который поможет Украине пережить экономический кризис, вызванный вторжением России.
"Программа МВФ в размере 5 млрд долларов будет соответствовать более ранним уровням финансирования и может стать катализатором для привлечения средств из других источников, включая ЕС, казначейство (США – ред.) и другие страны", — заявил Устенко.
Устенко также отметил, что Украина надеется быстро продвинуться вперед в переговорах с МВФ с целью достижения предварительного соглашения.
Напомним, дать отсрочку по внешнему долгу Украина попросила кредиторов еще в конце июля. РБК-Украина рассказывало детали предложения Кабмина.
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