ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, - глава Нацбанка

Новина українською →
Киев, Пятница 12 августа 2022 16:51
Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, - глава Нацбанка Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Новую программу финансового сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) желательно начать в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Кирилла Шевченко для forbes.ua.

По его словам, на сегодня стороны находятся в активных переговорах.

"Единственная проблема - это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы. Желательно (начать новую программу, - ред.) - уже в ноябре", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, которые находятся в состоянии войны.

"Я думаю, что около 20 млрд долларов хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап - более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее уже сообщалось о планах Украины заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов.

Премьер Денис Шмыгаль призвал активизировать работу над новой программой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей