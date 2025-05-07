Поїздка Фіцо до Москви

Нагадаємо, днями словацький прем'єр Роберт Фіцо, який обіцяв приїхати на парад 9 травня у Москву, скасував участь у публічних заходах. За інформацією ЗМІ, причини невідомі, але зміни робочого графіку прем'єра можуть бути пов'язані з його станом здоров'я.

Поїздка Фіцо на парад до Москви також була під питанням, але журналісти не вважають, що словацький прем'єр, який має дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, вирішив так "завуальовано" скасувати візит.

Пізніше депутат від партії словацького прем'єра Ян Ріхтер сказав Dennik N, що Фіцо почувається добре як фізично, так і психічно. Він не пояснив, чому прем'єр скасував програму заходів, але зазначив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня відбудеться.

Додамо, що понад третина союзників Росії під різними приводами відмовилися від приїзду в Москву на парад.

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