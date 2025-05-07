Поездка Фицо в Москву

Напомним, на днях словацкий премьер Роберт Фицо, который обещал приехать на парад 9 мая в Москву, отменил участие в публичных мероприятиях. По информации СМИ, причины неизвестны, но изменения рабочего графика премьера могут быть связаны с его состоянием здоровья.

Поездка Фицо на парад в Москву также была под вопросом, но журналисты не считают, что словацкий премьер, который имеет дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, решил так "завуалированно" отменить визит.

Позже депутат от партии словацкого премьера Ян Рихтер сказал Dennik N, что Фицо чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Он не объяснил, почему премьер отменил программу мероприятий, но отметил, что поездка Фицо в Москву 9 мая состоится.

Добавим, что более трети союзников России под разными предлогами отказались от приезда в Москву на парад.

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