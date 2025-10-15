Програма PURL від НАТО: Міноборони розкрило, як вона прискорить постачання зброї Україні

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

Як працює PURL

Формування списку потреб: Україна визначає критично важливі види озброєнь і техніки для оборони - зокрема системи ППО, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні позиції.

Спільне погодження: пріоритетні місячні потреби у цих номенклатурах узгоджуються спільно з НАТО та США.

Фінансування союзників: країни НАТО (за винятком США) роблять фінансові внески для закупівлі затверджених пріоритетних американських зразків озброєнь.

Постачання озброєнь: після збору фінансування Сполучені Штати забезпечують постачання необхідного озброєння, техніки та боєприпасів в Україну. Орієнтовна вартість місячної потреби становить близько 1 млрд доларів, що реалізується у вигляді двох пакетів по 500 млн доларів.

Які країни вже долучилися до PURL

Нідерланди - першими долучились до ініціативи, виділили 500 млн євро (приблизно 578 млн доларів) на закупівлю систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони.

Данія, Норвегія, Швеція - спільно профінансували пакет на суму 495 млн доларів, включаючи боєприпаси для HIMARS та інші критичні поставки.

Німеччина - оголосила про готовність виділити 500 млн доларів на закупівлю американських озброєнь.

Канада - підтвердила внесок у розмірі 500 млн доларів для забезпечення потреб України.

Латвія - виділила 5 млн євро на підтримку ініціативи PURL.

Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург - оголосили про готовність долучитися до п'ятого пакета фінансування.

Загальна сума внесків на цей час становить понад 2 млрд доларів.

Переваги PURL

Механізм PURL прискорює постачання озброєнь, оскільки закупівлі відбуваються безпосередньо з наявних американських запасів. Він також дозволяє максимально цілеспрямовано використовувати ресурси, фокусуючись на тому, що Україні потрібно саме зараз.

Крім того, PURL спрощує адміністративні процедури: координація ведеться централізовано через НАТО, що підвищує ефективність, одночасно зменшуючи бюрократію та дублювання зусиль.

Для стабільного постачання озброєнь важливо забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового фінансування близько 1 млрд доларів на місяць. Ця ініціатива дозволяє НАТО, країнам-членам і США оперативно реагувати на потреби фронту та гарантувати постачання критично важливих систем для ефективної оборони України.