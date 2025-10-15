Програма PURL від НАТО: Міноборони розкрило, як вона прискорить постачання зброї Україні

Одним із ключових механізмів забезпечення України американською зброєю та оборонним обладнанням є ініціатива PURL. Це спільна програма країни НАТО, їх партнерів та США.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міноборони.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.
Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.
Формування списку потреб: Україна визначає критично важливі види озброєнь і техніки для оборони - зокрема системи ППО, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні позиції.
Спільне погодження: пріоритетні місячні потреби у цих номенклатурах узгоджуються спільно з НАТО та США.
Фінансування союзників: країни НАТО (за винятком США) роблять фінансові внески для закупівлі затверджених пріоритетних американських зразків озброєнь.
Постачання озброєнь: після збору фінансування Сполучені Штати забезпечують постачання необхідного озброєння, техніки та боєприпасів в Україну. Орієнтовна вартість місячної потреби становить близько 1 млрд доларів, що реалізується у вигляді двох пакетів по 500 млн доларів.
Нідерланди - першими долучились до ініціативи, виділили 500 млн євро (приблизно 578 млн доларів) на закупівлю систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони.
Данія, Норвегія, Швеція - спільно профінансували пакет на суму 495 млн доларів, включаючи боєприпаси для HIMARS та інші критичні поставки.
Німеччина - оголосила про готовність виділити 500 млн доларів на закупівлю американських озброєнь.
Канада - підтвердила внесок у розмірі 500 млн доларів для забезпечення потреб України.
Латвія - виділила 5 млн євро на підтримку ініціативи PURL.
Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург - оголосили про готовність долучитися до п'ятого пакета фінансування.
Загальна сума внесків на цей час становить понад 2 млрд доларів.
Механізм PURL прискорює постачання озброєнь, оскільки закупівлі відбуваються безпосередньо з наявних американських запасів. Він також дозволяє максимально цілеспрямовано використовувати ресурси, фокусуючись на тому, що Україні потрібно саме зараз.
Крім того, PURL спрощує адміністративні процедури: координація ведеться централізовано через НАТО, що підвищує ефективність, одночасно зменшуючи бюрократію та дублювання зусиль.
Для стабільного постачання озброєнь важливо забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового фінансування близько 1 млрд доларів на місяць. Ця ініціатива дозволяє НАТО, країнам-членам і США оперативно реагувати на потреби фронту та гарантувати постачання критично важливих систем для ефективної оборони України.
У вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
Як розповідав президент Володимир Зеленський, він розраховує на виділення країнами Європи по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.