Программа PURL от НАТО: Минобороны раскрыло, как она ускорит поставки оружия Украине

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО. Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.

Как работает PURL

Формирование списка потребностей: Украина определяет критически важные виды вооружений и техники для обороны - в частности системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и другие стратегические позиции.

Совместное согласование: приоритетные месячные потребности в этих номенклатурах согласовываются совместно с НАТО и США.

Финансирование союзников: страны НАТО (за исключением США) делают финансовые взносы для закупки утвержденных приоритетных американских образцов вооружений.

Поставкавооружений: после сбора финансирования Соединенные Штаты обеспечивают поставки необходимого вооружения, техники и боеприпасов в Украину. Ориентировочная стоимость месячной потребности составляет около 1 млрд долларов, что реализуется в виде двух пакетов по 500 млн долларов.

Какие страны уже присоединились к PURL

Нидерланды - первыми присоединились к инициативе, выделили 500 млн евро (примерно 578 млн долларов) на закупку систем Patriot и других средств противовоздушной обороны.

Дания, Норвегия, Швеция - совместно профинансировали пакет на сумму 495 млн долларов, включая боеприпасы для HIMARS и другие критические поставки.

Германия - объявила о готовности выделить 500 млн долларов на закупку американских вооружений.

Канада - подтвердила вклад в размере 500 млн долларов для обеспечения потребностей Украины.

Латвия - выделила 5 млн евро на поддержку инициативы PURL.

Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия, Люксембург - объявили о готовности присоединиться к пятому пакету финансирования.

Общая сумма взносов в настоящее время составляет более 2 млрд долларов.

Преимущества PURL

Механизм PURL ускоряет поставки вооружений, поскольку закупки происходят непосредственно из имеющихся американских запасов. Он также позволяет максимально целенаправленно использовать ресурсы, фокусируясь на том, что Украине нужно именно сейчас.

Кроме того, PURL упрощает административные процедуры: координация ведется централизованно через НАТО, что повышает эффективность, одновременно уменьшая бюрократию и дублирование усилий.

Для стабильных поставок вооружений важно обеспечить регулярные взносы от всех партнеров и достичь целевого финансирования около 1 млрд долларов в месяц. Эта инициатива позволяет НАТО, странам-членам и США оперативно реагировать на потребности фронта и гарантировать поставки критически важных систем для эффективной обороны Украины.