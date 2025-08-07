Програма МВФ вже не відповідає потребам України: Пишний пояснив причини

Він нагадав, що поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. І значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові.

Потреба України у коштах порахована за двома сценаріями. Базовий передбачає, що війна триватиме певний період часу, і за чотири роки дії програми Україна потребуватиме 153 млрд доларів. За негативним сценарієм - 165 млрд доларів.

"На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення", - пояснив голова НБУ.

Виконання чинної програми

Разом з цим, він зазначив, що нинішня програма є успішною і для України, і для самого Міжнародного валютного фонду - наразі проведено вісім успішних переглядів програми.

Пишний не став припускати, як на подальшій співпраці з фондом можуть сказатися нещодавні скандали навколо НАБУ та САП і прострочені урядом терміни з призначенням директора Бюро економічної безпеки.

"Наразі нема підстав, аби ми переглядали наші базові припущення в сценаріях щодо МВФ. Але так, ми повинні працювати на те, щоб усі без винятку зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках домовленостей з Європейським Союзом і з МВФ виконувалася", - підкреслив Пишний.