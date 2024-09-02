Прогнозуємо, що атаки продовжаться. У КМВА назвали ймовірні цілі РФ при ударах по Києву

"Київ є пріоритетною ціллю ворога. Він буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема, й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", - сказав Шаманов.

За його словами, якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.

"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку - життя і здоров'я українців це найголовніше що у нас є", - наголосив речник КМВА.