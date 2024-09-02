Прогнозируем, что атаки продолжатся. В КГВА назвали вероятные цели РФ при ударах по Киеву

"Киев является приоритетной целью врага. Он будет тратить драгоценные ракеты, в том числе и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", - сказал Шаманов.

По его словам, если учитывать последние атаки, это могут быть как и просто дробовые атаки, так и комбинированные.

"Это попытка истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться. Поэтому еще раз скажу о безопасности - жизнь и здоровье украинцев это самое главное, что у нас есть", - подчеркнул спикер КМВА.