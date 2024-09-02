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Прогнозуємо, що атаки продовжаться. У КМВА назвали ймовірні цілі РФ при ударах по Києву

Київ, Понеділок 02 вересня 2024 18:10
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Прогнозуємо, що атаки продовжаться. У КМВА назвали ймовірні цілі РФ при ударах по Києву Фото: наслідки атаки РФ на Київ 2 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ворожі атаки на Київ продовжаться. Адже російські війська намагаються виснажити протиповітряну оборону навколо столиці, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень, а також західні системи ППО.

Про це у коментарі Youtubе-каналу РБК-Україна розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Київ є пріоритетною ціллю ворога. Він буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема, й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", - сказав Шаманов.

За його словами, якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.

"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку - життя і здоров'я українців це найголовніше що у нас є", - наголосив речник КМВА.

Обстріл Києва 2 вересня

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре атакували Київ. Крилаті ракети ворог випустив близько о третій ночі з району Саратовської області РФ.

Одночасно з підльотом крилатих ракет, росіяни також випустили по столиці й передмістю балістичні ракети, а також один ударний безпілотник.

Силам ППО вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.

Внаслідок нічної атаки падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Троє людей поранені.

Також, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, внаслідок атаки на Київ руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру.

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