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Прогнозируем, что атаки продолжатся. В КГВА назвали вероятные цели РФ при ударах по Киеву

Киев, Понедельник 02 сентября 2024 18:10
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Прогнозируем, что атаки продолжатся. В КГВА назвали вероятные цели РФ при ударах по Киеву Фото: последствия атаки РФ на Киев 2 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вражеские атаки на Киев продолжатся. Ведь российские войска пытаются истощить противовоздушную оборону вокруг столицы, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений, а также западные системы ПВО.

Об этом в комментарии Youtubе-канала РБК-Украина рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Киев является приоритетной целью врага. Он будет тратить драгоценные ракеты, в том числе и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", - сказал Шаманов.

По его словам, если учитывать последние атаки, это могут быть как и просто дробовые атаки, так и комбинированные.

"Это попытка истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться. Поэтому еще раз скажу о безопасности - жизнь и здоровье украинцев это самое главное, что у нас есть", - подчеркнул спикер КМВА.

Обстрел Киева 2 сентября

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Киев. Крылатые ракеты враг выпустил около трех ночи из района Саратовской области РФ.

Одновременно с подлетом крылатых ракет, россияне также выпустили по столице и пригороды баллистические ракеты, а также один ударный беспилотник.

Силам ПВО удалось уничтожить более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических ракет, а также беспилотник.

В результате ночной атаки падение обломков зафиксировано во всех районах столицы. Три человека ранены.

Также, по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки на Киев разрушений пострадало здание Исламского культурного центра.

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