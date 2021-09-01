Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок

Курс гривны к доллару в августе показал годовой максимум, достигнув отметки 26,64 гривны/доллар. Уже в конце прошлой недели котировки начали понемногу расти в сторону 27 гривен/доллар. В целом же летом продолжился тренд умеренной ревальвации, который наблюдался с начала года, отметила аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"Благодаря невероятно благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках выручка экспортеров достигла максимумов с 2014 года. В то же время спрос на валюту оставался умеренным. Мы по-прежнему не наблюдаем заметной активизации спроса ни на инвестиционный, ни на потребительский импорт", – сказала она РБК-Украина.

Курс гривны в июле-августе укреплялся несмотря на то, что инвесторы-нерезиденты приостановили покупку гривневых ОВГЗ, лишив рынок дополнительного источника валютных поступлений, обратила внимание аналитик ИК Concorde Capital.

Но гривна получила достаточно хорошую поддержку от нерезидентов в июне, уточнил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. И их последующий выход из гривневых облигаций, по его словам, был неактивным и особо на курс не влиял.

Сезонный фактор: почему растет доллар

Прошлый месяц курс находился в очень "узком" коридоре, предложение валюты превышало спрос. И только стараниями НБУ курс не опустился к еще более низким уровням, говорит директор департамента казначейства "Идея Банк" Ярослав Кабин.

"Регулятор постоянно выкупал излишек валюты с рынка, тем самым пополняя золотовалютные резервы страны. Только в пятницу 27 августа начался рост котировок, игроки пытались раскачать курс к отметке 27 гривен/доллар. Но НБУ впервые за пару месяцев вышел на рынок с продажей валюты по курсу 26,94 гривен/доллар, тем самым дав сигнал рынку, что он не готов к резким колебаниям курса в ту или иную сторону", – разъяснил изданию Кабин.

На ситуативный рост курса, по его мнению, повлияло начало периода возмещения НДС экспортерам. Это привело к излишку гривны на рынке и, соответственно, нежеланию бизнеса продавать валютную выручку. Вдобавок сейчас начинается традиционный осенний период, когда спекулянты начинают раскачивать курс.

На динамику обменного курса, как уточнил главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куринный, сейчас влияют окончание налогового периода, начало сезонности и ожидания усиления давления со стороны импортеров к началу осени. К настоящему времени активно покупают валюту нефтетрейдеры, позже к ним добавится и ритейл, уверен эксперт.

Спрос со стороны крупных импортеров энергоносителей сейчас и правда начинает расти, также оживляется рынок бытовой техники и автомобилей, подтверждает Ярослав Кабин из "Идея Банка".

На курс, как считает эксперт, может повлиять и ситуация с коронавирусом, а также возможный локдаун. "Это приведет к падению деловой активности. При этом сценарии мы не ожидаем резких движений курса в сторону девальвации гривны", – сказал он РБК-Украина.

Импортеры, нерезиденты и МВФ

Переход к умеренной сезонной девальвации пока представляется как основной прогнозный сценарий, пояснила Евгения Ахтырко из Concorde Capital. После летнего затишья спрос на валюту будет расти из-за оживления бизнес-активности. Но возможен и другой сценарий, когда курс гривны и дальше будет умеренно укрепляться или стабилизируется.

"Это может произойти, если бизнес-активность будет оставаться на прежнем уровне. Также мы не исключаем, что на рынок гривневых ОВГЗ могут вернуться нерезиденты, и это послужит дополнительным ревальвационным фактором", – разъяснила она.

Осенью низкая активность нерезидентов и меньшие объемы экспорта аграрной продукции скажутся и на меньшем предложении валюты, считает Тарас Котович. "Баланс на рынке будет больше склоняться в сторону спроса, в частности, и из-за большего импорта", – полагает аналитик ICU. По его оценкам, в сентябре гривна может немного ослабнуть и колебаться в пределах коридора 27-27,5 гривен/доллар, а поздней осенью постепенно двигаться в сторону 28 гривен/доллар.

Курс в сентябре будет находиться в диапазоне 26,7-27,2 гривен/доллар, ожидает Ярослав Кабин из "Идея Банка". В Concorde Capital прогнозируют еще более "узкий" коридор на ближайший месяц – 26,9-27 гривен/доллар.

В "ОТП Банке" в начале сентября ожидают ослабление гривны, но не более чем до 27,2 гривен/доллар, а позже – к середине месяца – возврат к уровню 27 гривен/доллар.

"Мы ждем девальвационный тренд, но без сильных колебаний. Рост ждем в первые дни сентября и в конце сентября. Ждем коридор в сентябре 26,85-27,25 гривен/доллар. Влияет настроение – население начинает больше покупать валюту, чем сдавать, импорт активизируется после летнего сезона, высокие цены на газ", – прокомментировал Антон Куринный из "ОТП Банка".

Безвозвратный транш от МВФ, который Украина получила накануне Дня Независимости, никак не повлиял на валютный рынок, пояснили опрошенные аналитики и казначеи банков.

"Эти деньги будут направлены в золотовалютные запасы страны, и эта информация носит чисто психологический характер для участников рынка. Ведь эти деньги не будут направлены на межбанк и влияние на курс пока не имеют" – уточнил Ярослав Кабин.

И хотя напрямую эти поступления не влияют на курсообразование, тем не менее, как полагает Евгения Ахтырко, наличие этих денег означает, что страна без лишних хлопот сможет пройти через пиковые выплаты по валютным долгам в ближайшее время.