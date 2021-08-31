Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,79 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару 30 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,8400 - 26,8600 грн/доллар, евро 31,6604 - 31,6813 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3651 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,7726 - 31,7963 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снизился после недельного роста. Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 26,8601 гривен за 1 доллар (-0,0689 грн). При этом курс доллара на 30 августа составляет 26,929 гривен за 1 доллар.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.