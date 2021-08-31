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Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 31 августа 2021 16:13
Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,89 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 26,8928 гривен за 1 доллар (+0,0327 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 26,8601 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,79 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

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