Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,89 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 26,8928 гривен за 1 доллар (+0,0327 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 26,8601 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,79 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.