UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Прогноз - несприятливий: Міноборони "закриває пляжний сезон" у Криму

14:49 22.06.2026 Пн
2 хв
Росіянам нагадали, що трапилось на півострові останніми днями
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські дрони закрили пляжний сезон у Криму (Getty Images)

Міністерство оборони України оголосило "закриття пляжного сезону" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

"Закриваємо пляжний сезон у Криму", - сказано у заяві міністерства.

Читайте також: Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півострові

Протягом останніх днів Сили оборони вразили у Криму:

  • нафтобазу,
  • газові компресорні станції,
  • комплекси ППО "Панцир" і С-400,
  • радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста".

"Прогноз для туристів - несприятливий", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних частинах тимчасово окупованого Криму лунали вибухи - було тимчасово зупинено рух Керченським мостом. У районі морського порту очевидці також зафіксували густий чорний дим, що здіймався над місцем пожежі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці нічної операції. За його словами, українські сили завдали ударів по цілях з обох боків Керченського мосту, які розташовані приблизно за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також у ніч на 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти російських військ та їхньої логістичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією командира СБС Роберта "Мадяра" Бровді, під удар потрапили чотири газокомпресорні станції в Криму, а також автомобільний міст через Генічеську протоку. Крім того, безпілотники атакували низку об'єктів паливного забезпечення та військової логістики росіян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримВійна в Україні