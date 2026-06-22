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Прогноз - неблагоприятный: Минобороны "закрывает пляжный сезон" в Крыму

14:49 22.06.2026 Пн
2 мин
Россиянам напомнили, что произошло на полуострове в последние дни
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские дроны закрыли пляжный сезон в Крыму (Getty Images)

Министерство обороны Украины объявило о "закрытии пляжного сезона" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

"Закрываем пляжный сезон в Крыму", - говорится в заявлении министерства.

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В течение последних дней Силы обороны поразили в Крыму:

  • нефтебазу,
  • газовые компрессорные станции,
  • комплексы ПВО "Панцирь" и С-400,
  • радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста".

"Прогноз для туристов - неблагоприятный", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, в ночь на 21 июня в разных частях временно оккупированного Крыма раздавались взрывы - было временно остановлено движение по Керченскому мосту. В районе морского порта очевидцы также зафиксировали густой черный дым, поднимавшийся над местом пожара.

Позже президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности ночной операции. По его словам, украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста, которые расположены примерно в 300 километрах от линии боевого столкновения.

Кроме того, в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против российских войск и их логистической инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

По информации командира СБС Роберта "Мадяра" Бровди, под удар попали четыре газокомпрессорные станции в Крыму, а также автомобильный мост через Генический пролив. Кроме того, беспилотники атаковали ряд объектов топливного обеспечения и военной логистики россиян.

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