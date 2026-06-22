Прогноз - неблагоприятный: Минобороны "закрывает пляжный сезон" в Крыму

"Закрываем пляжный сезон в Крыму", - говорится в заявлении министерства.

В течение последних дней Силы обороны поразили в Крыму:

нефтебазу,

газовые компрессорные станции,

комплексы ПВО "Панцирь" и С-400,

радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста".

"Прогноз для туристов - неблагоприятный", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, в ночь на 21 июня в разных частях временно оккупированного Крыма раздавались взрывы - было временно остановлено движение по Керченскому мосту. В районе морского порта очевидцы также зафиксировали густой черный дым, поднимавшийся над местом пожара.

Позже президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности ночной операции. По его словам, украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста, которые расположены примерно в 300 километрах от линии боевого столкновения.