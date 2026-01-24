Прогноз курсу долара на кінець січня. Чи час продавати валюту?

В кінці січня валютний ринок буде стабільним і попит буде зменшуватися, тому прогнозується невелике зниження курсів долара та євро.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Наприкінці січня попит на валюту поступово вирівняється і в певні дні він буде майже дорівнювати пропозиції, що дозволить НБУ скоротити обсяг інтервенцій на міжбанківському ринку, вважає банкір.

Також помірною залишається інфляція. У грудні зростання цін було мінімальним, а річний показник знизився до 8%. "Прогноз на січень також не передбачає суттєвого прискорення інфляції, що важливо для валютних очікувань", - вважає Лєсовий.

Протягом 26 січня - 1 лютого не очікується різких коливань співвідношення вартості пари євро-долар на міжнародному ринку, за відсутності змін на світових ринках. Прогноз по цьому співвідношенню на зазначений період - 1,155-1,17 доларів за одне євро.

Єдиним фактором, вважає Тарас Лєсовий, який може призводити до короткострокових коливань на готівковому ринку залишається війна.

У сукупності ці фактори дозволяють прогнозувати невелике зниження готівкових курсів долара до 42,50-43,50 гривень, а євро - до 49,00-50,5 гривень. Різниця між курсами купівлі-продажу долара у касах комерційних банків очікується на рівні 0,5-0,6 гривень, а в обмінниках - 0,6-1 гривня, для євро ці показники можуть становити 0,8-1 гривня та 1-1,3 гривні відповідно.

На міжбанківському ринку, експерт прогнозує коридори допустимих значень для долара в межах 42,75-43,25 гривень і 49,00-50,5 гривень для євро.