Прогноз курсу долара на кінець січня. Чи час продавати валюту?

Україна, Субота 24 січня 2026 07:10
UA EN RU
Прогноз курсу долара на кінець січня. Чи час продавати валюту? Фото: Курс долара в обмінниках на наступному тижні може трохи знизитися (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

В кінці січня валютний ринок буде стабільним і попит буде зменшуватися, тому прогнозується невелике зниження курсів долара та євро.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Наприкінці січня попит на валюту поступово вирівняється і в певні дні він буде майже дорівнювати пропозиції, що дозволить НБУ скоротити обсяг інтервенцій на міжбанківському ринку, вважає банкір.

Також помірною залишається інфляція. У грудні зростання цін було мінімальним, а річний показник знизився до 8%. "Прогноз на січень також не передбачає суттєвого прискорення інфляції, що важливо для валютних очікувань", - вважає Лєсовий.

Протягом 26 січня - 1 лютого не очікується різких коливань співвідношення вартості пари євро-долар на міжнародному ринку, за відсутності змін на світових ринках. Прогноз по цьому співвідношенню на зазначений період - 1,155-1,17 доларів за одне євро.

Єдиним фактором, вважає Тарас Лєсовий, який може призводити до короткострокових коливань на готівковому ринку залишається війна.

У сукупності ці фактори дозволяють прогнозувати невелике зниження готівкових курсів долара до 42,50-43,50 гривень, а євро - до 49,00-50,5 гривень. Різниця між курсами купівлі-продажу долара у касах комерційних банків очікується на рівні 0,5-0,6 гривень, а в обмінниках - 0,6-1 гривня, для євро ці показники можуть становити 0,8-1 гривня та 1-1,3 гривні відповідно.

На міжбанківському ринку, експерт прогнозує коридори допустимих значень для долара в межах 42,75-43,25 гривень і 49,00-50,5 гривень для євро.

Нагадаймо, на 26 січня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,14 гривень, що на 3 копійки нижче значення 23 січня. Курс євро був встановлений на рівні 50,65 гривень (+0,13 гривень до 23 січня).

Середній курс на готівковому ринку в кінці дня 26 січня становив 42,90-43,45 гривень (+0,1-0,2 гривень до попереднього дня) за долар і 50,33-50,99 гривень (+0,11 гривень) за євро.

Роль євро як валюти для формування накопичень стає більш привабливою (принаймні в короткостроковій перспективі), вважає провідний експерт департаменту глобальних ринків АТ "ОТП Банк" Євген Міюц.

