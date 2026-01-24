ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Прогноз курса доллара на конец января. Пора ли продавать валюту?

Украина, Суббота 24 января 2026 07:10
UA EN RU
Прогноз курса доллара на конец января. Пора ли продавать валюту? Фото: Курс доллара в обменниках на следующей неделе может немного снизиться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

В конце января валютный рынок будет стабильным и спрос будет уменьшаться, поэтому прогнозируется небольшое снижение курсов доллара и евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В конце января спрос на валюту постепенно выровняется и в определенные дни он будет почти равен предложению, что позволит НБУ сократить объем интервенций на межбанковском рынке, считает банкир.

Также умеренной остается инфляция. В декабре рост цен был минимальным, а годовой показатель снизился до 8%. "Прогноз на январь также не предусматривает существенного ускорения инфляции, что важно для валютных ожиданий", - считает Лесовой.

В течение 26 января - 1 февраля не ожидается резких колебаний соотношения стоимости пары евро-доллар на международном рынке, при отсутствии изменений на мировых рынках. Прогноз по этому соотношению на указанный период - 1,155-1,17 долларов за одно евро.

Единственным фактором, считает Тарас Лесовой, который может приводить к краткосрочным колебаниям на наличном рынке остается война.

В совокупности эти факторы позволяют прогнозировать небольшое снижение наличных курсов доллара до 42,50-43,50 гривен, а евро - до 49,00-50,5 гривен. Разница между курсами купли-продажи доллара в кассах коммерческих банков ожидается на уровне 0,5-0,6 гривен, а в обменниках - 0,6-1 гривна, для евро эти показатели могут составлять 0,8-1 гривна и 1-1,3 гривны соответственно.

На межбанковском рынке, эксперт прогнозирует коридоры допустимых значений для доллара в пределах 42,75-43,25 гривен и 49,00-50,5 гривен для евро.

Напомним, на 26 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,14 гривен, что на 3 копейки ниже значения 23 января. Курс евро был установлен на уровне 50,65 гривен (+0,13 гривен к 23 января).

Средний курс на наличном рынке в конце дня 26 января составлял 42,90-43,45 гривен (+0,1-0,2 гривен к предыдущему дню) за доллар и 50,33-50,99 гривен (+0,11 гривен) за евро.

Роль евро как валюты для формирования накоплений становится более привлекательной (по крайней мере в краткосрочной перспективе), считает ведущий эксперт департамента глобальных рынков АО "ОТП Банк" Евгений Миюц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курсы валют
Новости
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов