ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Профільний комітет розгляне законопроект про банки 21 квітня

Новини » Політика     16.04.2020 - 13:50
Профільний комітет розгляне законопроект про банки 21 квітня
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Таблиця правок буде готова вже завтра

Комітет з питань фінансів Верховної ради України розгляне законопроект про банки 21 квітня. Про це заявив глава комітету Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, остаточна таблиця поправок буде готова вже завтра.

"Таблиця вже складена в електронній формі. Ми вичитуємо таблицю і знаходимо там, можливо, технічні помилки. Я думаю, що ми завтра вже підійдемо до того, щоб таблиця вже завтра була в остаточній редакції. Розішлемо депутатам, і у вівторок буде засідання комітету", - зазначив Гетманцев.

Він додав, засідання комітету заплановано на 10:00 21 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада зможе розглянути цей законопроект до 1 травня. Зазначимо, більше 16 500 поправок до законопроекту про банки розбили на 63 абзаци.

До цього повідомлялося, що зміни до регламенту дозволять прийняти "антиколомойський" закон. Так називають банківський законопроект, оскільки його прийняття пов'язують з тим, щоб порпередити в майбутньому можливість повернення націоналізованого ПриватБанку колишньому власникові Ігорю Коломойському.

У "Слузі народу" планують внести зміни в проект про "поправочний спам"
Новини України законопроектбанкиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся