Профільний комітет розгляне законопроект про банки 21 квітня

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Таблиця правок буде готова вже завтра

Комітет з питань фінансів Верховної ради України розгляне законопроект про банки 21 квітня. Про це заявив глава комітету Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, остаточна таблиця поправок буде готова вже завтра.

"Таблиця вже складена в електронній формі. Ми вичитуємо таблицю і знаходимо там, можливо, технічні помилки. Я думаю, що ми завтра вже підійдемо до того, щоб таблиця вже завтра була в остаточній редакції. Розішлемо депутатам, і у вівторок буде засідання комітету", - зазначив Гетманцев.

Він додав, засідання комітету заплановано на 10:00 21 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада зможе розглянути цей законопроект до 1 травня. Зазначимо, більше 16 500 поправок до законопроекту про банки розбили на 63 абзаци.

До цього повідомлялося, що зміни до регламенту дозволять прийняти "антиколомойський" закон. Так називають банківський законопроект, оскільки його прийняття пов'язують з тим, щоб порпередити в майбутньому можливість повернення націоналізованого ПриватБанку колишньому власникові Ігорю Коломойському.