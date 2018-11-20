Проект бюджета-2019 внесли в Верховную раду для второго чтения

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Бюджет-2019 направлен на рассмотрение профильному комитету

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду для рассмотрения во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламентский сайт.

Сообщается, что 19 ноября проект бюджета поступил в парламент, был обработан и направлен на рассмотрение профильному комитету. Согласно пояснительной записке, доходы в бюджете-2019 предусмотрены на уровне 1,026 трлн гривен, расходы - 1,112 трлн гривен. Предельный объем дефицита определен в сумме 89,99 млрд гривен.

Также сообщается, что основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению, являются:

предложения в бюджетных выводах Верховной рады (+8,7 млрд гривен);

рассмотрение возможностей увеличения доходов проекта бюджета на 2019 (+15,3 млрд гривен);

налог на прибыль предприятий увеличен на 2,9 млрд гривен (за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году);

рентная плата за пользование недрами для добычи газа увеличена на 9,0 млрд гривен (за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии);

средства, перечисляемые Национальным банком Украины, увеличены на 2,0 млрд гривен;

собственные поступления бюджетных учреждений увеличены на 1,4 млрд гривен и т. д.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит госбюджет-2019 во втором чтении на этой неделе.

Отметим, Кабмин одобрил проект бюджета-2019 ко второму чтению на предыдущем заседании правительства 14 ноября.