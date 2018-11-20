Проект бюджета-2019 внесли в Верховную раду для второго чтения

Бюджет-2019 направлен на рассмотрение профильному комитету
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду для рассмотрения во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламентский сайт.
Сообщается, что 19 ноября проект бюджета поступил в парламент, был обработан и направлен на рассмотрение профильному комитету. Согласно пояснительной записке, доходы в бюджете-2019 предусмотрены на уровне 1,026 трлн гривен, расходы - 1,112 трлн гривен. Предельный объем дефицита определен в сумме 89,99 млрд гривен.
Также сообщается, что основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению, являются:
Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит госбюджет-2019 во втором чтении на этой неделе.
Отметим, Кабмин одобрил проект бюджета-2019 ко второму чтению на предыдущем заседании правительства 14 ноября.