Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады не поддержал постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования. Вчера соответствующее постановление в парламенте зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила секретарь профильного комитета Наталья Пипа, передает корреспондент РБК-Украина.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на министра образования", - сообщила Пипа.

Напомним, Сергей Шкарлет является ректором Черниговского национального технологического университета. Он назывался главным кандидатом на должность министра образования. Ранее, в 2010 году, он баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - от "Блока Петра Порошенко".

Ранее РБК-Украина писало, что 15 июня фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании, после чего в политсиле планировали посчитать голоса поддержки.

Позже глава фракции Давид Арахамия заявил, что сейчас в парламенте не хватает голосов для назначения Шкарлета главой МОН.

Вчера, 17 июня, постановление о назначении Шкарлета министром образования было зарегистрировано в парламенте премьер-министром Денисом Шмыгалем.