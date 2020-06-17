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В Раду внесли постановление о назначении Шкарлета министром образования

Новости » Политика     17.06.2020 - 20:07
В Раду внесли постановление о назначении Шкарлета министром образования
Фото: Сергей Шкарлет (gorod.cn.ua)

Документ передан на рассмотрение руководству парламента

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 17 июня.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Отмечается, что данное постановление №3675 сейчас передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текст документа на данный момент отсутствует.

Напомним, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Ранее РБК-Украина писало, что фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании 15 июня, после чего в политсиле собирались посчитать голоса поддержки.

Сегодня, 17 июня, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что на данный момент не хватает голос для назначения Шкарлета министром образования из-за чего парламент может не рассматривать его назначение на этой неделе.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныназначениеобразованиеВерховная Рада
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