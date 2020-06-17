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Министра образования могут не назначить на этой неделе

Новости » Политика     17.06.2020 - 12:38
Министра образования могут не назначить на этой неделе
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В "Слуге народа" не хватает голосов для поддержки кандидата

Верховная рада может не рассматривать на этой неделе назначение министра образования. В монобольшинстве не хватает голосов из-за замечаний к предложенному правительством кандидата.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли в пятницу голосование за министра образования, нардеп объяснил, что выносить этот вопрос в зал сейчас нет смысла. Депутаты продолжают дискутировать относительно кандидатуры.

"Нет смысла подавать, если нет согласия. Еще до сих пор продолжаются у нас внутренние опросы. Поддержка есть, но не всесторонняя. Как например в отношении Ткаченко была, где все единогласно поддержали. Есть несколько замечаний, которые люди высказывают", - заявил Арахамия.

По его словам, замечания нардепов касаются участия Сергея Шкарлета в Партии регионов в 2011-м году.

"Я, честно говоря, спокойно отношусь. Потому что на местном уровне всех гоняли в ПР", - отметил нардеп.

Напомним, сейчас главным кандидатом на пост министра образования является ректор Черниговского национального технологического университета Шкарлет. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от Партии регионов, а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании 15 июня, после чего в политсиле собирались посчитать голоса поддержки.

Ранее Арахамия рассказывал, что фаворит на должность министра образования меняется каждую неделю, нардепы долгое время не могли выбрать единого кандидата.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Давид АрахамияСлуга народаВерховная Радаобразование
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