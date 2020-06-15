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В "Слуге народа" заслушали кандидата на должность министра образования

Новости » Политика     15.06.2020 - 20:45
В "Слуге народа" заслушали кандидата на должность министра образования
Фото: Сергей Шкарлет (gorod.cn.ua)

Депутаты планируют организовать голосование за его кандидатуру

На заседании фракции "Слуга народа" заслушали кандидата на должность министра образования и науки Украины. Его кандидатуру могут вынести на голосование на этой неделе.

Об этом РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас обсуждается один кандидат на эту должность - Сергей Шкарлет.

После заслушивания на фракции, депутаты планируют организовать голосование, чтобы подсчитать голоса поддержки.

"Шкарлет успешно прошел собеседование с премьер-министром, потому вероятно, что его кандидатуру вынесут в зал на этой неделе", - сообщила Кравчук.

Этот кандидат работает ректором Черниговского государственного технологического университета.

Также известно, что Шкарлет в 2010 году пытался попасть в Черниговский областной совет от Партии регионов, а в 2015 - от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, Шкарлета называли главным кандидатом на этот пост еще в начале июня.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что фаворит на пост министра образования и науки меняется каждую неделю.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМОНСлуга народа
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